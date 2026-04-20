A Rodi Garganico apre uno sportello antiviolenza | il nuovo punto nella Casa della Comunità

A Rodi Garganico è stato inaugurato uno sportello antiviolenza all’interno della Casa della Comunità. L’iniziativa, promossa dall’Asl Foggia, mira a offrire un punto di riferimento per le persone che affrontano situazioni di violenza di genere. La presenza di questo sportello si inserisce nella strategia di rafforzamento dei servizi territoriali dedicati alla tutela e all’assistenza delle donne e delle vittime.

L'Asl Foggia rafforza la rete territoriale contro la violenza di genere: nella Casa della Comunità di Rodi Garganico apre uno Sportello Antiviolenza. Il punto d'ascolto sarà inaugurato mercoledì 22 aprile, alle ore 12. Si tratta di un presidio importante per il territorio, attivato in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Over 65 e famiglie al centro: apre alla Casa di Comunità di Forlimpopoli il nuovo nuovo sportello sociosanitario integratoIl 6 e 7 marzo la Casa della Comunità di Forlimpopoli aprirà le sue porte alla cittadinanza con due giornate ricche di attività, incontri e momenti... Rimini: sportello antiviolenza apre il 25 marzo al CampusLo sportello antiviolenza del Campus di Rimini aprirà ufficialmente le sue porte il 25 marzo, segnando un passo decisivo per la sicurezza della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Soccer Ruvo travolgente: 8-1 a Rodi Garganico; Rodi Garganico guarda a Lituania, tra cultura e scambi nasce un legame: presente ambasciatrice Dalia Kreivien?; ????? ????? ?????? ???? ???? ?????????; CALCIO SECONDA CATEGORIA/ LA XXV GIORNATA – ORE 16,30 –. Rodi Garganico: inaugurazione dello sportello antiviolenza presso la Casa della Comunità il 22 aprileASL Foggia rafforza la rete territoriale contro la violenza di genere: nella Casa della Comunità di Rodi Garganico apre uno Sportello Antiviolenza. Sarà inaugurato mercoledì 22 aprile, alle ore 12, un ... manfredonianews.it Mondiale Motonautica, a Rodi Garganico vincono gli italiani Serafino Barlesi e Tomaso Polli su Blu BancaGiornata conclusiva della motonautica mondiale al Porto di Rodi Garganico dove lo sport, lo spettacolo ed il fair play hanno regalato al pubblico emozioni RODI GARGANICO - Giornata conclusiva della ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gruppo Scorbutico in partenza per Rodi Garganico ... Euplio - facebook.com facebook