Sportello antiviolenza E’ il primo in Toscana aperto in un Comune

Domani apre a Poggio a Caiano il primo sportello antiviolenza in Toscana gestito da un ente pubblico. L’obiettivo è offrire supporto immediato alle donne vittime o a rischio di violenza. L’inaugurazione segna un passo importante per la regione, con un servizio dedicato che sarà accessibile nella sede comunale. L’apertura si rivolge a tutte le donne che cercano aiuto.

Uno sportello per aiutare le donne vittime o a rischio di violenza apre domani a Poggio a Caiano e sarà il primo nato in Toscana all’interno di un ente pubblico. In questa Stanza di ascolto le donne troveranno una avvocata con cui confidarsi e trovare soluzioni al problema. L’iniziativa si sviluppa in occasione della Giornata internazionale della donna, che vedrà sempre domani alle Scuderie medicee di Poggio a Caiano, il convegno dal titolo L’ammonimento del questore. Strumento normativo a difesa delle donne. Con il patrocinio del Comune di i Poggio e dalla polizia, convegno e sportello sono promossi dall’associazione nazionale antiviolenza Senza Veli sulla Lingua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Paliano. Quattro workshop nei locali del Comune. Un progetto pilota di educazione e gioco antiviolenza aperto a tutti e totalmente gratuitoCronache Cittadine PALIANO – Parte il 24 Gennaio una serie di 4 workshop antiviolenza della durata di quattro ore ciascuno ospitati nei L'articolo...

Lo Sportello antiviolenza festeggia dieci anniDa dieci anni l’associazione ‘ Casa delle Donne contro la violenza ’ Odv di Modena gestisce lo Sportello Antiviolenza di Pavullo attraverso una...

Riano rompe il silenzio: nasce il primo sportello antiviolenza della comunitàSabato 7 marzo l’inaugurazione dei nuovi locali in via Cerchiara. Un presidio territoriale che offrirà supporto legale e psicologico gratuito per sostenere le donne nel percorso verso la libertà ... corrieredellosport.it

Alba Adriatica, l’immobile confiscato alla criminalità diventa sportello antiviolenza - facebook.com facebook