Suicidio assistito secondo caso in Lombardia Bertolaso | Serve una legge nazionale non regionale

In Lombardia si registra il secondo caso di suicidio assistito, una decisione che ha sollevato diverse discussioni. Un rappresentante politico ha commentato che non è sufficiente una normativa locale e ha ribadito la necessità di una legge a livello nazionale per regolamentare questa pratica. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico, con opinioni divergenti sulla gestione legale e morale di tali casi.