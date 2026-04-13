Suicidio assistito secondo caso in Lombardia Bertolaso | Serve una legge nazionale non regionale
In Lombardia si registra il secondo caso di suicidio assistito, una decisione che ha sollevato diverse discussioni. Un rappresentante politico ha commentato che non è sufficiente una normativa locale e ha ribadito la necessità di una legge a livello nazionale per regolamentare questa pratica. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico, con opinioni divergenti sulla gestione legale e morale di tali casi.
Sul suicidio assistito non è “necessaria una legge regionale” ma è “fondamentale una legge nazionale”. A dirlo è stato l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, commentando il secondo caso di fine vita in Lombardia. Per Bertolaso chi propone una legge che regoli la procedura a livello regionale lo.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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