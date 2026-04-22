Al Bioparco di Roma si è tenuto un concerto per pianoforte a quattro mani intitolato “Suggestioni sonore tra Oriente e Occidente”. L’evento è stato eseguito dal Duo Eleganza, un duo musicale noto a livello nazionale. La serata ha visto l’interpretazione di brani ispirati a influenze artistico-musicali provenienti da Oriente e Occidente. L’ingresso era aperto al pubblico e l’evento si è svolto in un’atmosfera tranquilla all’interno del parco zoologico.

Cosa: Concerto per pianoforte a quattro mani intitolato “Suggestioni sonore tra Oriente e Occidente”, eseguito dal celebre Duo Eleganza.. Dove e Quando: Sala dei Lecci presso il Bioparco di Roma, domenica 26 aprile alle ore 19:00.. Perché: Per vivere un’esperienza sensoriale avvolgente al calar del sole, esplorando capolavori musicali che uniscono epoche e latitudini differenti in un’oasi verde nel cuore della città.. La città di Roma, con le sue infinite stratificazioni storiche e culturali, offre scenari impareggiabili per l’ascolto della musica dal vivo. Quando la frenesia urbana si placa e le ombre si allungano sui viali alberati, la capitale si trasforma in un palcoscenico naturale di rara suggestione.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Suggestioni sonore: magie al pianoforte al Bioparco di Roma

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Panoramica sull’argomento

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