Moe Kasai al Bioparco | il pianoforte tra rigore e fantasia

La pianista Moe Kasai si esibirà domenica 15 marzo alle 18:30 nella sala dei Lecci del Bioparco di Roma. Durante il concerto verranno eseguite composizioni di Bach-Busoni, Schumann e Medtner, offrendo un programma che spazia tra rigore e fantasia. L'evento è aperto al pubblico e si svolge all'interno della struttura del Bioparco.

Cosa: Concerto della pianista Moe Kasai con musiche di Bach-Busoni, Schumann e Medtner.. Dove e Quando: Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, domenica 15 marzo alle ore 18:30.. Perché: Un'occasione per scoprire un talento internazionale impegnato in un programma virtuosistico e visionario nel cuore di Villa Borghese.. L'offerta culturale della Capitale si arricchisce di un nuovo, prestigioso appuntamento dedicato alla grande musica per tastiera. La Camera Musicale Romana, realtà da anni impegnata nella promozione della cultura concertistica di alto profilo, riporta l'attenzione sui nuovi volti del concertismo mondiale.