Chivu è già da record | nessuno all’Inter come lui

Chivu ha raggiunto un record all’Inter, diventando il giocatore con più partite disputate nella storia del club. La sua presenza in campo si deve alla necessità di compensare le assenze di diversi titolari, tra cui Lautaro e Barella. Nonostante le difficoltà, la squadra ha conquistato una vittoria importante a Lecce. La sua esperienza si rivela fondamentale in una sfida complicata e piena di assenze chiave.

L’Inter vince a Lecce e lo fa nel modo più complicato e significativo possibile. Senza Lautaro, senza Calhanoglu, senza Barella e ancora priva di Dumfries. Con Zielinski recuperato in extremis, Frattesi appena uscito da uno stato febbrile e De Vrij rilanciato al centro della difesa. E davanti, spazio al coraggio: Pio Esposito, 20 anni e una maturità ormai da titolare vero, affiancato da Bonny, 22 anni, gettato nella mischia nel finale al posto di Thuram per provare a portare a casa i tre punti. Una vittoria costruita con scelte forti e intuizioni precise. I gol sono arrivati da Mkhitaryan e Akanji, due mosse pescate dalla panchina che hanno cambiato volto alla partita, con il contributo costante del solito Dimarco, sempre decisivo quando conta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dimarco da record dopo Lecce Inter: nessuno come lui nelle ultime 20 stagioni di Serie A. Cosa ha fatto l’esterno nerazzurro!?Dimarco ha stabilito un record dopo la partita tra Lecce e Inter, diventando il giocatore con il maggior numero di assist nelle ultime 20 stagioni di Serie A.

Leggi anche: Pio Esposito taglia l’ennesimo record in Inter Venezia: nessuno come lui nelle 4 competizioni!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quando Spalletti allenava Chivu: chi c'era in campo in quella Roma; Chivu carica l’Inter: Con la Juve una grande sfida, Spalletti era già bravo quando mi allenava; Chivu sta con l'arbitro: Kalulu tocca Bastoni. E da ammonito le mani devi tenertele a casa; Inter-Juventus, Chivu sicuro: Tocco leggero, ma Kalulu già ammonito le mani deve tenerle a casa.

Gazzetta: Chivu col Bodo risparmi sul turnover! Dimarco e Zielinski troppo importantiL'Inter di Chivu con la testa è già a martedì, quando a San Siro proverà a ribaltare il 3-1 di Bodo nel ritorno dei playoff di Champions ... msn.com

Inter, Chivu: Champions? La qualificazione è ancora in bilicoL'intervista post partita di Cristian Chivu dopo Lecce-Inter, gara della 25esima giornata di Serie A vinta per 2-0 dai nerazzurri ... gianlucadimarzio.com

IPOCRITI zittiti, a Lecce BASTONI MVP. I record di DIMARCO e CHIVU. Ora parte la MISSIONE RIMONTA GUARDA IL VIDEO youtube.com/watchv=ovwphL… x.com

Il prossimo Derby d'Italia tra l' #Inter di Chivu e la #Juventus di Spalletti è già da record. San Siro si prepara a un nuovo sold out, garantendo al club nerazzurro un incasso stimato di circa 8 milioni di euro. Questo traguardo rappresenta il secondo incasso - facebook.com facebook