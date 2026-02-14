Inter Juventus Chivu cambia le pedine del centrocampo | Calhanoglu parte dalla panchina E Sucic…

Cristian Chivu cambia le carte in tavola per la partita tra Inter e Juventus, decidendo di lasciare Calhanoglu in panchina e puntare su Sucic nel centrocampo nerazzurro. La mossa mira a rafforzare la linea mediana, alla ricerca di maggiore equilibrio contro i bianconeri. Chivu ha infatti optato per una strategia diversa rispetto alle ultime uscite, inserendo il giovane talento nel ruolo chiave del campo.

Inter News 24 Inter Juventus, da Sky Sport arrivano le ultime sulla probabile formazione nerazzurra: le scelte di Chivu. Il centrocampo nerazzurro cambia volto per la sfida più attesa della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, Hakan Calhanoglu non partirà titolare nel big match di stasera contro la Juventus. Una scelta forte di Cristian Chivu, dettata probabilmente dalle condizioni fisiche del turco, che costringe il tecnico a ridisegnare la cabina di regia. Inter Juventus, Zielinski al comando e il ballottaggio in mediana. Sarà Piotr Zielinski a prendere in mano le chiavi del gioco nerazzurro, ricoprendo il ruolo di regista davanti alla difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Juventus, Chivu cambia le pedine del centrocampo: Calhanoglu parte dalla panchina. E Sucic… Inter Juventus, Chivu deve decidere a centrocampo: Barella e Calhanoglu scalpitano Cristian Chivu si prepara a scegliere tra Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu per la posizione a centrocampo, mentre i due giocatori dell’Inter sono pronti a scendere in campo con la voglia di convincere l’allenatore in vista del derby contro la Juventus. Inter-Juve, Barella prenota il posto: Calhanoglu parte dalla panchina? Barella segna il gol decisivo e consegna all’Inter una vittoria fondamentale contro la Juventus nel Derby d’Italia, mentre Calhanoglu si accomoda in panchina, lasciando spazio a una scelta strategica di Inzaghi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Inter-Juventus, venerdì la conferenza stampa di Chivu; Inter-Juve, la conferenza di Chivu LIVE; Chivu: Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano, non vedo fantasmi. Juve non decisiva; Verso Inter-Juve: Chivu ha più frecce, Spalletti oltre i limiti (ma è dura). Juventus, cambia la formazione verso l’Inter: come sta Thuram e chi giocaInter Juventus - Ultimi preparativi per la Juventus in vista dell'Inter. Per il derby d'Italia mister Spalletti ... fantamaster.it Inter-Juventus: Thuram non ce la fa, come cambia Spalletti, le due formazioniIl francese della Juventus Kephrem Thuram non supera l'ultimo provino e non viene convocato per il big-match di San Siro con l'Inter, l'ex ct Spalletti punta sul rilancio di Koopmeiners ... sport.virgilio.it #Inter- #Juventus: non ci sarà solo il Manchester United a San Siro. Da Dimarco a Yildiz, da Kalulu a Thuram tutti gli uomini che fanno gola sul mercato x.com Chivu tentato da Barella e Calha, ma il polacco vola. Spalletti perde Thuram e arretra l’americano. Come finirà Inter-Juventus facebook