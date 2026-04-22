Successo al GOM | due trapianti renali robotici salvano vite e legami

Al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria sono stati eseguiti due trapianti renali robotici grazie a donazioni da parte di familiari. Le operazioni si sono concluse positivamente nelle ultime settimane, contribuendo a salvare le vite dei pazienti coinvolti. Entrambi gli interventi hanno coinvolto tecnologie avanzate e hanno rappresentato un passo importante per l’ospedale nel campo dei trapianti.

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha registrato, nelle ultime settimane, il successo di due importanti interventi di trapianto renale effettuati tramite donazione da parte di familiari. Le procedure, completate con successo, hanno coinvolti due percorsi clinici distinti che hanno portato a dimissioni rapide dei pazienti, consolidando il ruolo della struttura come polo d’eccellenza nefrologica nel territorio calabrese. L’efficacia della tecnologia robotica e i tempi di recupero post-operatorio. I risultati clinici ottenuti dalle équipe specializzate mostrano un quadro di estrema efficienza operativa. Nel primo caso trattato, il paziente è stato dimesso dopo soli 9 giorni dall’intervento, mentre per la seconda persona il percorso di degenza è durato 11 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Successo al GOM: due trapianti renali robotici salvano vite e legami Notizie correlate Al Gom successo per due trapianti da vivente tra altruismo e buona sanitàC’è un momento in cui la medicina incontra i legami più profondi e li trasforma in possibilità concreta di vita. Droni chirurghi: bracci robotici in volo per salvare vite in guerraLa tecnologia dei droni sta per virare verso un uso salvavita grazie a un progetto indiano che trasforma i velivoli senza pilota in unità chirurgiche... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Al Gom successo per due trapianti da vivente tra altruismo e buona sanità; Un padre dona al figlio e una donna al fratello, al Gom di Reggio eseguiti due trapianti renali da donatore vivente · ilreggino.it; Eccellenza al G.O.M. di Reggio Calabria: due trapianti di rene da donatore vivente segnano un traguardo per la sanità calabrese; L’eccezionale storia che commuove la Calabria: padre regala un rene al figlio per evitargli la dialisi. Al Gom di Reggio Calabria due trapianti di rene da donatore vivente: tecniche innovative e dimissioni lampoEspianti eseguiti con la robotica: si conferma la scelta di investire in tecnologie avanzate per offrire ai pazienti cure sempre più sicure e mininvasive ... corrieredellacalabria.it Chivu si presenta in diretta visibilmente entusiasta per il successo in rimonta (3-2) che ha trascinato i nerazzurri in finale di Coppa Italia. Vede la giornalista di DAZN e dice: “Scusami… ma tu che ci fai qua”. Poi scherza con Bertini, compagna del diesse interist facebook Coppa d'Olanda, arbitro Makkelie al telefono in campo: cos'è successo #SkySport x.com