Una nuova applicazione dei droni sta prendendo forma in India, dove vengono sviluppati per diventare strumenti medici mobili. Questi velivoli senza pilota sono stati progettati per operare come unità chirurgiche in situazioni di emergenza o zone di conflitto. Il progetto mira a portare assistenza sanitaria in aree difficili da raggiungere, offrendo interventi tempestivi grazie a bracci robotici integrati nei droni.

La tecnologia dei droni sta per virare verso un uso salvavita grazie a un progetto indiano che trasforma i velivoli senza pilota in unità chirurgiche mobili. La società SS Innovations sta infatti sviluppando Vimana, un dispositivo progettato per intervenire direttamente nei teatri di conflitto dove le ferite gravi richiedono stabilizzazione immediata e l’evacuazione dei pazienti risulta impossibile per via delle ostilità o della geografia impervia. L’intervento robotico a distanza nelle zone calde. Il cuore tecnologico dell’iniziativa risiede nella capacità del drone di agire come un chirurgo volante. Attraverso due bracci robotici miniaturizzati installati sulla struttura stessa del velivolo, è possibile permettere a un medico specializzato di eseguire operazioni a distanza sui soldati colpiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni chirurghi: bracci robotici in volo per salvare vite in guerra

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