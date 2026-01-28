Da Torino a Verona le sincronette della Libertas Nuoto Novara tornano a brillare

Le sincronette della Libertas Nuoto Novara sono tornate a farsi vedere in gara. Lo scorso 24 gennaio, nella piscina del Terdoppio a Verona, hanno partecipato alla manifestazione regionale dedicata alle categorie Esordienti A e Ragazze. Le ragazze si sono allenate duramente e, anche questa volta, hanno dimostrato tutte le loro capacità in acqua.

Le ondine novaresi ai vertici sia nella manifestazione regionale obbligatori per Esordienti A e Ragazze, sia nella prova interregionale Nord Italia in Veneto per la categoria Propaganda Tra le Esordienti A, primo posto per Elena Condorelli (2014). In top ten anche ElisaCamerone (2015), sesta e Clelia Santagostini (2014), nona su 52 concorrenti. Insieme a loro tre, hanno ottenuto il punteggio minimo per partecipare ai prossimi Campionati Italiani di categoria del 12 aprile anche Giada Montano Iracà (2014), Zahir Saadaoui, Allyson Maria Galbai, Anna Petrilli (2015). In gara anche Gaia Balossini, Anastasia A.

