Libertas Nuoto Novara successo di squadra al Gran Prix di Torino | tutti i piazzamenti degli esordienti B

Durante la quarta tappa del Gran Prix dedicato agli esordienti B, la squadra di nuoto ha conquistato cinque medaglie. L'evento si è svolto a Torino e ha visto i giovani atleti ottenere risultati di rilievo in diverse gare. La partecipazione ha coinvolto numerosi esordienti B, che hanno dimostrato impegno e abilità sul bordo vasca. La manifestazione ha messo in evidenza le performance di questa categoria in una competizione nazionale.

La Libertas Nuoto Novara ha ottenuto 5 podi durante la quarta tappa del Gran Prix riservato alla categoria esordienti B. Le gare si sono svolte domenica 12 aprile alla piscina Usmiani di Torino, dove la società novarese ha raccolto 3 secondi posti e 2 terzi posti.Nelle gare individuali maschili.🔗 Leggi su Novaratoday.it Nuoto, gli Esordienti della Libertas Novara ai vertici nei Gran Prix regionaliLe squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara sugli scudi nelle prove dei Gran Prix regionali di categoria ospitate nell'ultimo week end al... Libertas Nuoto Novara, finale col botto nei Gran PrixGran finale di stagione per gli Esordienti della Libertas Nuoto Novara, protagonisti nelle ultime tappe dei Gran Prix regionali disputate a Torino e... NUOTO, STAFFETTA STORICA PER NOVARA AI CRITERIA NAZIONALI Alla Libertas Nuoto Novara riesce la “tombola” ai Criteria Nazionali Giovanili BPer di nuoto in vasca da 25 metri svoltisi nella piscina romagnola di Riccione (Rn). Il sodalizio del presiden - facebook.com facebook