Subito il nuovo diesse | arriva Gabbanini

Un nuovo direttore sportivo è stato annunciato, con un passato che lo ha portato dalla Gran Bretagna all’Italia. La sua esperienza si concentra principalmente nel calcio di secondo livello, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione della rosa e alla progettualità della squadra. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti all’interno della società, con l’intento di rafforzare il team e prepararsi alla prossima stagione.

Dalle sponde del Tamigi a quelle dell’Arno, con vista sulla Serie B e la concreta opportunità di poter lavorare su un libro bianco nel quale lasciare la propria firma. Leonardo Gabbanini è il prescelto da Alexander Knaster per la successione a Davide Vaira, "esonerato" dopo oltre due anni e mezzo di collaborazione con il sodalizio nerazzurro. Il nuovo direttore sportivo del Pisa è nato il 20 gennaio 1980 a Firenze, e dopo aver appeso molto preso le scarpe da gioco al chiodo è passato alla panchina: Gabbanini ha ricoperto il ruolo di allenatore nel settore giovanile della Fiorentina e della Sampdoria, prima di tentare l’avventura con i "grandi".🔗 Leggi su Lanazione.it

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