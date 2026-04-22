S aint Claire, thriller dalle tinte dark va in onda stasera alle 21.20 su Rai 4. P rotagonista è Bella Thorne, studentessa serial killer tormentata da visioni e impulsi oscuri che la spingono a compiere atti estremi contro chi ritiene colpevole di gravi peccati. Nel cast anche Ryan Philippe e la rediviva Rebecca De Mornay. Bella Thorne, «Sono di origini italiane, ma nel vostro paese non ho più parenti» X Leggi anche › Bella Thorne: il nuovo amore potrebbe essere essere Ryan Eggold, star di “New Amsterdam” Saint Claire: la trama del film stasera 22 aprile su Rai 4. In una piccola cittadina americana, la 23enne Clare Bleecker ( Bella Thorne ) vive con la nonna (Rebecca De Morney) dopo essere rimasta orfana.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Su Rai 4 va in onda “Saint Claire”, film tratto dal romanzo Clare at Sixteen di Don Roff. Nel cast anche la rediviva Rebecca De Mornay

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Saint Clare: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 4Saint Clare film su Rai 4: il thriller psicologico con Bella Thorne su una ragazza dall’innocenza inquietante e dalla moralità ambigua. maridacaterini.it

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