Arriverà in prima serata su Rai 1 il 13 aprile la nuova fiction La buona stella, coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia, per la regia di Luca Brignone. Una storia in cui mistero, coraggio e speranza si intrecciano sotto una “buona stella”. Scopriamo di più sulla trama. Due personaggi e una borsa piena di soldi: quando il destino ci mette lo zampino. Il palinsesto Rai offrirà agli spettatori una fiction che sembra avere tutti i presupposti per essere uno dei titoli più forti della stagione. La messa in onda era prevista per maggio, ma la Rai ha deciso di giocare la sua carta vincente per tentare di sbaragliare la concorrenza: proprio in prima serata il 13 aprile avrà inizio anche la tanto attesa settima stagione de I Cesaroni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “La buona stella”: trama e cast della fiction in onda dal 13 aprile su Rai 1

“Uno sbirro in Appennino”: la trama e il cast della fiction in onda su Rai 1 dal 9 aprileDa giovedì 9 aprile, il palinsesto di Rai 1 offrirà agli spettatori una nuova fiction poliziesca, Uno sbirro in Appennino.

“La buona stella” su Rai 1 dal 13 aprile: crime e rinascita tra le coste della CalabriaAndrà in onda su Rai 1 dal 13 aprile 2026, in prima serata, “La buona stella”, serie tv in tre serate coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia,...