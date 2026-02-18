Su Noi Magazine la lotta al bullismo nel ricordo di Carolina Picchio e il report su giovani e chatbot

Carolina Picchio ha perso la vita a causa del bullismo sui social, un episodio che ha scosso l’Italia e portato all’attenzione il problema delle aggressioni online tra i giovani. Questa tragedia ha spinto Noi Magazine a dedicare uno spazio speciale alla lotta contro il bullismo, ricordando la sua storia e sensibilizzando i lettori. Nel frattempo, un nuovo report rivela come i chatbot siano sempre più presenti nelle vite dei ragazzi, influenzando le loro scelte e il modo di comunicare. La rivista, pubblicata ogni giovedì dal 1996 dalla Gazzetta del Sud, continua a rivolgersi alle giovani generazioni con contenuti aggiornati e approfondimenti

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy – il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational – e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”. L’appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell’edicola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

