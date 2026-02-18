Su Noi Magazine la lotta al bullismo nel ricordo di Carolina Picchio e il report su giovani e chatbot

Carolina Picchio ha perso la vita a causa del bullismo sui social, un episodio che ha scosso l’Italia e portato all’attenzione il problema delle aggressioni online tra i giovani. Questa tragedia ha spinto Noi Magazine a dedicare uno spazio speciale alla lotta contro il bullismo, ricordando la sua storia e sensibilizzando i lettori. Nel frattempo, un nuovo report rivela come i chatbot siano sempre più presenti nelle vite dei ragazzi, influenzando le loro scelte e il modo di comunicare. La rivista, pubblicata ogni giovedì dal 1996 dalla Gazzetta del Sud, continua a rivolgersi alle giovani generazioni con contenuti aggiornati e approfondimenti

Torna Noi Magazine, l'inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy – il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational – e del progetto originale "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L'appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell'edicola.

Scuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di giovedì ...

San Felice, lunedì 23 febbraio si parla di bullismo Paolo Picchio, padre di Carolina, studentessa 14enne che si tolse la vita perché esasperata dalle offese ricevute sui social, porterà la propria esperienza...