Una studentessa di 14 anni del liceo Trebbiani di Ascoli è caduta questa mattina da una finestra del bagno al secondo piano dell'edificio. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e la ragazza è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La scuola è stata immediatamente messa sotto osservazione dalle autorità competenti.

ASCOLI - Choc al liceo Trebbiani di Ascoli: questa mattina una studentessa di 14 anni che frequenta il primo anno dell'istituto è caduta da una finestra del bagno situato al secondo piano dell’istituto di via Faleria. I soccorsi immediati Subito dopo l’accaduto sono stati allertati i soccorsi, arrivati sul posto con tempestività. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una volante della Polizia per effettuare i rilievi e avviare le prime indagini. Trasferita in eliambulanza ad Ancona La ragazza ha riportato ferite serie ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, dove è stata presa in carico dai sanitari. Studenti sotto choc, indagini in corso Sotto choc gli studenti e il personale della scuola. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Choc al liceo classico di Ascoli: studentessa di 14 anni cade da una finestra del secondo piano, è grave

Articoli correlati

Arezzo, bambino di 10 anni cade da secondo piano palazzo: è graveUn bambino di 10 anni questa mattina è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è arrivato in gravi...

Studentessa di 11 anni cade dalla finestra del bagno a Milano: miracolosamente salva dopo un volo di dieci metriA Milano, una studentessa di undici anni è precipitata dalla finestra di un bagno a scuola.

Una raccolta di contenuti su Choc al liceo classico di Ascoli...

Temi più discussi: Uccidi una donna incinta: scritta choc sul banco in un liceo di Roma. La denuncia degli studenti; Scritte contro la presidente della Commissione europea sul ferry boat Actv: Von Der Leyen pu****a; Uccidi una donna incinta: studenti denunciano scritta choc su un banco al liceo Newton di Roma.

Crisi del liceo classico: «Latino e greco non sono lingue morte, ma palestra di pensiero critico»La riflessione della docente Rosanna Tedesco sul calo delle iscrizioni e sul ruolo delle discipline classiche nella formazione degli studenti ... cosenzachannel.it

Choc per 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare di RomaAl liceo classico statale Giulio Cesare di Roma è comparsa una lista di stupri nei bagni dei ragazzi. Accanto, erano riportati i nomi e i cognomi di una decina di studentesse. A fronte degli ottusi ... ansa.it

Una bocciatura alle scuole superiori vissuta come uno choc: un anno perduto, i rimbrotti della famiglia, la brutta figura nei confronti dei compagni. Per un alunno veneziano è stata un’umiliazione vissuta così male da portarlo, anche a distanza di molti anni, a pr facebook