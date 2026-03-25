Insegnante accoltellata da studente | materiale potenzialmente esplosivo in casa avrebbe ripreso il gesto in diretta e indossato e una maglietta con scritto Vendetta La docente non è in pericolo di vita AGGIORNATO

Una docente di francese è stata accoltellata da uno studente di terza media davanti a una scuola. Durante l'episodio, l'insegnante ha ripreso il gesto in diretta e indossava una maglietta con la scritta

Uno studente di terza media accoltella l'insegnante di francese davanti scuola. La docente cinquantottenne è grave ma non in pericolo di vita L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Insegnante accoltellata davanti alla scuola da uno studente. Il ragazzo ha filmato l'aggressione. #ANSA - facebook.com facebook

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