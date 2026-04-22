L’Università di Ferrara ha annunciato che i lavori per lo studentato presso l’Ippodromo dovrebbero essere completati entro il 2028, con 119 alloggi pronti in quel periodo. Tuttavia, il costo stimato inizialmente di 22 milioni di euro è stato rivisto al rialzo, con un incremento previsto del 20% a causa dell’aumento dei costi di costruzione. La cifra finale potrebbe quindi superare i 26 milioni di euro complessivi.

La previsione è quella di consegnare i lavori nel 2028. Nel frattempo, però, il quadro economico lievita: dai 22 milioni di euro iniziali – già una cifra piuttosto alta – per realizzare lo studentato all’Ippodromo, l’ Università di Ferrara ha ipotizzato un aumento di costi di circa il 20%. Poco meno di trenta milioni di euro. Al momento, l’attività operativa si sta concentrando sul recupero delle Scuderie in cui la fase di progettazione – a quanto apprendiamo dall’ufficio tecnico di Unife – è nella fase conclusiva. Le previsioni di operazione sulla struttura centrale invece hanno una linea temporale leggermente più estesa: gli interventi entreranno nel vivo ragionevolmente poco prima dell’inizio dell’estate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studentato all’ippodromo, il punto. I 119 alloggi pronti entro il 2028. Ma aumentano i costi del 20%

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