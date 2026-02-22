Orangerie verso l’apertura Atelier con punto ristoro | Pronti entro inizio estate

L’Orangerie di via Pag ha ancora i cancelli chiusi, nonostante i lavori siano finiti a primavera del 2023. La causa è il ritardo nelle autorizzazioni per aprire l’atelier con punto ristoro, che promette di diventare un nuovo punto di aggregazione. Gli operatori sperano di aprire entro l’inizio dell’estate, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione lascia in attesa i residenti della zona.

I lavori sono terminati nella primavera del 2023, ma ancora, dopo quasi tre anni, il progetto di rigenerazione urbana dell’Orangerie di via Pag non ha visto la luce. Guardandola da fuori, sembra tutto fermo. Lo scorso aprile lo spazio, dato in concessione alla Lamone srl di Alfredo Montanari, aveva ospitato una performance della compagnia teatrale Ateliersi con la promessa di rivedersi tutti in autunno per l’inaugurazione ufficiale. Poi, più nulla. All’interno della struttura dovrebbe sorgere la sede e un atelier dell’azienda di moda sostenibile Regenesi guidata dalla ravennate Maria Silvia Pazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Statali malconce nel Foggiano, pronti 9 milioni: inizio lavori entro febbraioSono stati stanziati 9 milioni di euro per la manutenzione delle strade statali nel Foggiano. Il Giubileo è finito, i lavori nelle chiese di periferia no: i nuovi sagrati saranno pronti entro l'estateMentre il Giubileo si è concluso ufficialmente a gennaio, i lavori nelle chiese di periferia non si fermano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Orangerie verso l’apertura. Atelier con punto ristoro: Pronti entro inizio estate. Inizia il 2026 con un viaggio straordinario nel cuore culturale di Venezia, insieme a #LaBiennaleOnAir! (Ri)scopri l'universo visionario di Marina Abramovic in occasione del suo ottantesimo compleanno nel coinvolgente racconto di Christine Macel e Cecilia Al - facebook.com facebook