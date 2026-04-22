Stromboli al centro della ricerca tsunami | Ingv illustra boe allerta e monitoraggio del Mediterraneo

Stromboli e il tratto di mare delle Isole Eolie sono al centro di uno studio sugli tsunami nel Mediterraneo. L’INGV ha illustrato a Cefalù le nuove tecnologie di sorveglianza e il funzionamento delle boe di monitoraggio. Durante l’incontro sono stati presentati i sistemi di allerta e le modalità di osservazione del rischio sismico e idrogeologico in quest’area. La ricerca si concentra sulla prevenzione e sulla rapidità di intervento in caso di emergenza.

Stromboli e il suo tratto di mare tornano protagonisti nello studio degli tsunami nel Mediterraneo. È infatti anche da quest’area delle Isole Eolie che passa una parte decisiva del sistema di monitoraggio illustrato a Cefalù, dove l’INGV presenta le più recenti tecnologie di sorveglianza del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Lava ed esplosioni a Stromboli, attivo il monitoraggio dell'IngvMonitorato lo Stromboli dall'Ingv dopo l'attività effusiva registrata nella serata di ieri dall'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di... Leggi anche: Niscemi, avviato il monitoraggio scientifico sull’area della frana dall’Ingv e Ogs Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Stromboli, nuova attività effusiva in corso: flusso lavico dalla Sciara del Fuoco, livello di allerta giallo; Il progetto per valorizzare le bellezze delle Eolie, insorge la Pro Loco Amo Stromboli: Chiediamo chiarezza sugli interventi previsti; A Cefalù il workshop dell’INGV sul monitoraggio dei maremoti nel Mediterraneo - Radio Studio90 Italia. Stromboli - facebook.com facebook