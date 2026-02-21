Lava ed esplosioni a Stromboli attivo il monitoraggio dell' Ingv

L’Ingv ha attivato il monitoraggio dell’Etna dopo una serie di esplosioni e emissioni di lava a Stromboli, causate da una fuoriuscita di magma dalla bocca N2 dell’area craterica Nord. La notte scorsa, l’Osservatorio etneo ha registrato un’intensa attività effusiva, con l’evacuazione di alcuni residenti e un aumento delle emissioni di cenere. Le autorità continuano a seguire attentamente la situazione, che resta sotto stretto controllo.

Monitorato lo Stromboli dall'Ingv dopo l'attività effusiva registrata nella serata di ieri dall'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, frutto di tracimazione lavica dalla bocca N2 dell'area craterica Nord. Prodotto un modesto e lento flusso lavico i cui fronti si attestano nella parte alta della Sciara del fuoco. Continua l'attività esplosiva ordinaria in entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud, con frequenza e intensità a regime variabile. Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente all'interno della fascia dei valori alti.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Ingv: trabocco lavico Stromboli ed Etna Stretto di Messina: scossa sismica di lieve entità, profondità 35 km, nessun danno registrato. Monitoraggio INGV attivo.Questa sera lo Stretto di Messina ha registrato una leggera scossa di terremoto. Vulcano Stromboli - La Sciara dell'acqua Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lava ed esplosioni a Stromboli, attivo il monitoraggio dell'Ingv; Eruzioni vulcaniche in Islanda: una cronologia completa; Il respiro nascosto dei vulcani. Come gli infrasuoni prodotti dai gas ci aiutano a comprendere i cambiamenti dei sistemi vulcanici. Un mare di fuoco sull'Etna: ingrottamenti di lava ed esplosione di cenereNelle immagini ravvicinate girate ad alta quota sono visibili ingrottamenti di lava e un'esplosione di cenere dal cratere Bocca Nuova. rainews.it