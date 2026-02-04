Niscemi avviato il monitoraggio scientifico sull’area della frana dall’Ingv e Ogs

Da dayitalianews.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione di Niscemi ha dato il via al monitoraggio scientifico dell’area colpita dalla frana. L’Ingv e l’Ogs stanno lavorando sul campo per capire meglio cosa sta succedendo. Il governatore Schifani assicura che la priorità resta la sicurezza dei cittadini. I lavori sono appena partiti, ma la speranza è di avere presto dati utili per intervenire in modo più efficace.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Regione coinvolge Ingv e Ogs. Schifani: «La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto». È partito il monitoraggio tecnico-scientifico sul fenomeno franoso che interessa il territorio di Niscemi, nel Nisseno. L’attività è affidata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e all’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), su richiesta della Presidenza della Regione Siciliana, in collaborazione con la Protezione civile nazionale e regionale. Schifani: sicurezza e prevenzione al centro dell’intervento. « La tutela dei cittadini è la nostra priorità assoluta – afferma il presidente della Regione Renato Schifani -. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

niscemi avviato il monitoraggio scientifico sull8217area della frana dall8217ingv e ogs

© Dayitalianews.com - Niscemi, avviato il monitoraggio scientifico sull’area della frana dall’Ingv e Ogs

Approfondimenti su Niscemi Frana

Frana di Niscemi: il monitoraggio satellitare a supporto della gestione delle emergenze

La cittadina siciliana di Niscemi, colpita di recente dal ciclone Harry, si trova ora a dover gestire una nuova emergenza.

Frana a Niscemi, evacuate 35 persone e chiuse due scuole: monitoraggio in corso

Una frana di ampie dimensioni ha interessato il versante ovest di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi: lunedì riaprono le scuole. Pubblicato modulo per richiesta assistenza; La pizzeria, la biblioteca, la sede della banda: quel che di Niscemi non esiste già più; Niscemi, strumenti di monitoraggio dimenticati da 20 anni; Niscemi, avviata un'approfondita analisi di rischio. Crollata una palazzina di tre piani.

niscemi avviato il monitoraggioFrana di Niscemi, al via il monitoraggio scientifico di Ingv e Ogs: tecnologie avanzate per la sicurezza del territorioPrende ufficialmente il via il monitoraggio tecnico-scientifico sul fenomeno franoso che interessa il territorio del Comune di Niscemi, in provincia di ... sicilianews24.it

niscemi avviato il monitoraggioLa frana di Niscemi, la Protezione civile avvia il monitoraggio: indagini sui rischi e sulle causeL'ordinanza è stata firmata dal Capo del Dipartimento Fabio Ciciliano relativa ai primi interventi urgenti ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.