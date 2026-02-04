Niscemi avviato il monitoraggio scientifico sull’area della frana dall’Ingv e Ogs

La Regione di Niscemi ha dato il via al monitoraggio scientifico dell’area colpita dalla frana. L’Ingv e l’Ogs stanno lavorando sul campo per capire meglio cosa sta succedendo. Il governatore Schifani assicura che la priorità resta la sicurezza dei cittadini. I lavori sono appena partiti, ma la speranza è di avere presto dati utili per intervenire in modo più efficace.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Regione coinvolge Ingv e Ogs. Schifani: «La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto». È partito il monitoraggio tecnico-scientifico sul fenomeno franoso che interessa il territorio di Niscemi, nel Nisseno. L’attività è affidata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e all’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), su richiesta della Presidenza della Regione Siciliana, in collaborazione con la Protezione civile nazionale e regionale. Schifani: sicurezza e prevenzione al centro dell’intervento. « La tutela dei cittadini è la nostra priorità assoluta – afferma il presidente della Regione Renato Schifani -. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Niscemi, avviato il monitoraggio scientifico sull’area della frana dall’Ingv e Ogs Approfondimenti su Niscemi Frana Frana di Niscemi: il monitoraggio satellitare a supporto della gestione delle emergenze La cittadina siciliana di Niscemi, colpita di recente dal ciclone Harry, si trova ora a dover gestire una nuova emergenza. Frana a Niscemi, evacuate 35 persone e chiuse due scuole: monitoraggio in corso Una frana di ampie dimensioni ha interessato il versante ovest di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Niscemi: lunedì riaprono le scuole. Pubblicato modulo per richiesta assistenza; La pizzeria, la biblioteca, la sede della banda: quel che di Niscemi non esiste già più; Niscemi, strumenti di monitoraggio dimenticati da 20 anni; Niscemi, avviata un'approfondita analisi di rischio. Crollata una palazzina di tre piani. Frana di Niscemi, al via il monitoraggio scientifico di Ingv e Ogs: tecnologie avanzate per la sicurezza del territorioPrende ufficialmente il via il monitoraggio tecnico-scientifico sul fenomeno franoso che interessa il territorio del Comune di Niscemi, in provincia di ... sicilianews24.it La frana di Niscemi, la Protezione civile avvia il monitoraggio: indagini sui rischi e sulle causeL'ordinanza è stata firmata dal Capo del Dipartimento Fabio Ciciliano relativa ai primi interventi urgenti ... msn.com EMERGENZA CICLONE HARRY La Caritas Italiana ha avviato una raccolta fondi per aiutare le comunità colpite dal Ciclone Harry e dal terremoto di Niscemi. Molte famiglie a causa di questo tragico evento hanno subito enormi danni specialmente le - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.