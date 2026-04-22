Stretto basta propaganda | rivelati i piani già pronti da anni

Un ex assessore provinciale di Messina, membro di spicco del Partito Democratico, ha criticato la mancanza di approfondimento nel discorso pubblico sull’Area dello Stretto. Ha affermato che i piani per questa zona sono stati definiti da tempo e che ora si preferisce concentrarsi su campagne di propaganda. La sua presa di posizione mira a sottolineare la necessità di un’analisi più concreta e meno superficiale sui temi locali.

Michele Bisignano, ex assessore provinciale di Messina e figura di rilievo nella direzione provinciale del Partito Democratico, ha lanciato un monito contro la superficialità che sta caratterizzando il dibattito sull’Area dello Stretto. Secondo l’esponente dem, le recenti proposte avanzate da Basile e Scurria ignorano deliberatamente una serie di strumenti normativi e istituzionali già operativi da oltre un decennio, rischiando di trasformare un tema di vitale importanza territoriale in un mero esercizio di propaganda elettorale. La cronologia di un progetto integrato tra Sicilia e Calabria. Il concetto di un coordinamento strutturato tra le due sponde dello stretto non è una suggestione recente, ma affonda le radici in decisioni legislative prese nel 2014.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stretto, basta propaganda: rivelati i piani già pronti da anni Notizie correlate Piani WWE per Brock Lesnar a WrestleMania 42 rivelatiL’episodio tra Brock Lesnar e Oba Femi durante la Royal Rumble ha acceso l’interesse verso WrestleMania 42, delineando un contesto ricco di... WWE: Rivelati i piani originali per Cody Rhodes vs Drew McIntyreUna delle decisioni più controverse prese dalla WWE negli ultimi tempi è senza dubbio quella di ridare il titolo WWE a Cody Rhodes nell’ultima...