La WWE ha annunciato che Cody Rhodes ha riacquisito il titolo WWE durante l’ultima puntata di SmackDown, ottenendo la sua terza vittoria del titolo massimo. La decisione ha suscitato molte discussioni tra i fan, soprattutto perché ha portato alla sconfitta di Drew McIntyre. La scelta di assegnare nuovamente il titolo a Rhodes è stata comunicata ufficialmente dalla federazione.

Una delle decisioni più controverse prese dalla WWE negli ultimi tempi è senza dubbio quella di ridare il titolo WWE a Cody Rhodes nell'ultima puntata di SmackDown, sancendo così la sua terza vittoria del titolo massimo a discapito di Drew McIntyre. Nell'indignazione generale, pare che ci sia stato un cambio importante rispetto ai piani originariamente previsti per i due atleti. Come noto, la card di WrestleMania spesso subisce dei cambi o dei rifacimenti, e ciò sarebbe capitato anche a Cody e Drew. Quale doveva essere il match originale tra Cody e Drew?. Stando a un report di PWInsider, il piano iniziale previsto per WrestleMania avrebbe dovuto essere una difesa titolata di Cody Rhodes contro Drew McIntyre in un Hell in a Cell.

© Zonawrestling.net - WWE: Rivelati i piani originali per Cody Rhodes vs Drew McIntyre

