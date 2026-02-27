Sotto sequestro oltre mezza tonnellata di pesce il trasporto notturno su camion fantasma senza alcun documento
Durante un controllo notturno, le forze di sicurezza hanno fermato un camion senza documenti, trovando più di mezzo tonnellata di pesce sequestrato. I prodotti ittici, privi di ogni certificazione, sono stati sottoposti a sequestro e messi sotto verifica. L’operazione si è concentrata sul rispetto delle norme di tracciabilità e provenienza del pesce trasportato.
La Stazione Navale della guardia di finanza di Messina ha sottoposto a sequestro 540 kg di prodotti ittici totalmente privi di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità, ovvero la zona di pesca e l’operatore che l’ha effettuata.Ai soggetti responsabili delle condotte illecite. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
