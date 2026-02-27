Sotto sequestro oltre mezza tonnellata di pesce il trasporto notturno su camion fantasma senza alcun documento

Durante un controllo notturno, le forze di sicurezza hanno fermato un camion senza documenti, trovando più di mezzo tonnellata di pesce sequestrato. I prodotti ittici, privi di ogni certificazione, sono stati sottoposti a sequestro e messi sotto verifica. L’operazione si è concentrata sul rispetto delle norme di tracciabilità e provenienza del pesce trasportato.