Epatite A | attenzione non solo al pesce ma anche a frutta e verdura

Le autorità sanitarie hanno diffuso un avviso riguardo al rischio di epatite A, sottolineando che oltre ai frutti di mare, è importante prestare attenzione anche a frutta e verdura. È stato evidenziato che i prodotti alimentari non cotti o contaminati rappresentano un potenziale pericolo di trasmissione. L'invito è a seguire le corrette pratiche di igiene e a controllare le modalità di preparazione degli alimenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi tempi, Napoli ha registrato un preoccupante incremento dei casi di epatite A, una malattia infettiva acuta del fegato causata dal virus HAV. Per limitare la diffusione del contagio, è fondamentale prestare attenzione non solo ai frutti di mare crudi, ma anche a frutta e verdura. La trasmissione del virus avviene principalmente tramite il consumo di alimenti contaminati o per contatto diretto con individui infetti. Il sindaco di Napoli ha già preso misure preventive, vietando il consumo di frutti di mare in tutti gli esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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