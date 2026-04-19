Opere e sogno | strano ma vero
Un artista racconta di aver scritto sulla carta con la grafite, lasciandosi coinvolgere dalle immagini che ha vissuto durante la fase REM del sonno. La descrizione suggerisce un tentativo di catturare, attraverso il disegno, le visioni che si presentano durante il sonno. La narrazione si concentra sul rapporto tra l’esperienza onirica e la sua trasposizione artistica.
“Ho lasciato scorrere sulla carta la grafite, immersa nel percepirmi dentro le visioni della fase Rem del sonno”. Ambientazioni serene o scene avvolte nell’oscurità di violenze e paure. La mostra apre il ciclo di incontro artistico, scientifico e cinematografico sul sogno: “Vita da sogno”. Olga.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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