Uomo trovato gravemente ferito alla stazione a Campagna | accertamenti in corso

Questa mattina, la stazione di Campagna è stata teatro di un episodio inquietante. Un uomo di 75 anni è stato trovato sul binario, gravemente ferito e senza coscienza. Ora le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo e come l’uomo sia finito in quelle condizioni, mentre si attendono ulteriori dettagli sugli accertamenti in corso.

Giallo a Campagna, ieri: un 75enne del posto è stato ritrovato con gravi ferite e in stato di incoscienza, sul binario ferroviario lungo la tratta ferroviaria che conduce a Contursi. A ferirlo, potrebbe essere stato un convoglio di passaggio che lo avrebbe sfiorato. Il malcapitato è stato soccorso ed è attualmente ricoverato all'ospedale di Oliveto Citra. Accertamenti in corso, per far luce sull'accaduto.

