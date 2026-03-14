trovato sbalzato dalla sua bici muore a 34 anni caccia al pirata della strada

A Pisa un uomo di 34 anni è stato trovato a terra dai passanti, gravissimo e incosciente, a diversi metri dalla sua bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni, è stato sbalzato dalla bici in modo violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile di un possibile incidente stradale.

Pisa, 14 marzo 2026 – Trovato a terra dai passanti, gravissimo e incosciente, lontano alcuni metri dalla sua bici. Un incidente terribile avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 marzo, con un veicolo che non si è fermato per soccorrere il ciclista. Oggi, dopo due giorni dal violento impatto, quel ciclista, un uomo di 34 anni pisano è morto in ospedale. Lo scontro con un’auto e il conducente scappato. L’uomo, avrebbe compiuto 35 anni a ottobre prossimo, era in sella alla bicicletta in via Battisti. Erano le una di notte circa quando è avvenuto il violento scontro con un’auto il cui conducente non si è poi fermato a dargli soccorso. L’intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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