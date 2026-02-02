Stranger Things | Storie dal 1985 – Online il nuovo trailer che svela la data d’uscita su Netflix

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di “Stranger Things: Storie dal 1985”. La serie animata, che arriverà presto sulla piattaforma, promette di approfondire i retroscena dell’universo di Hawkins. I fan sono già in fermento e aspettano di scoprire cosa riserveranno queste nuove avventure.

Il Sottosopra non smette di espandersi. Per i fan che non sono ancora pronti a dire addio a Hawkins, Netflix ha appena rilasciato il nuovo trailer di Stranger Things: Storie dal 1985, l’attesissima serie TV animata che promette di svelare nuovi retroscena sull’universo creato dai fratelli Duffer. Quando è ambientato lo spin-off? La trama. A differenza della serie originale, questo spin-off si colloca in un preciso arco temporale: tra la seconda e la terza stagione. Le nuove immagini mostrano una Hawkins inedita, completamente sommersa da una massiccia nevicata. Tuttavia, sotto il ghiaccio e l’atmosfera apparentemente ovattata, si nasconde una nuova minaccia soprannaturale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

