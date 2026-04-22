Domenica 3 maggio si terrà la tradizionale corsa che coinvolge oltre 50.000 partecipanti, con partenza da piazza del Duomo. La Stramilano compie 53 anni, confermandosi come uno degli eventi più longevi dello sport popolare nella regione. La manifestazione si svolge ogni anno in questa data, attirando appassionati di corsa di diverse età e provenienze. La corsa rappresenta un appuntamento fisso nel calendario cittadino e regionale.

E fanno 53. Domenica tre maggio quando da piazza del Duomo partiranno gli oltre 50mila della Stramilano saranno 53 anni che questo rito dello sport popolare si ripete. Come da tradizione, Piazza Duomo e Piazza Castello saranno i punti di partenza delle tre sfide che si concluderanno tutte all'Arco della pace: la 10 chilometri aperta a tutti, la Stramilanina da 5 km e la Half marathon di 21 km riservata ai tesserati della Fidal. Stramilano è la corsa simbolo della città e, nell'anno delle Olimpiadi, potrà contare su una madrina d'eccezione: Francesca Lollobrigida, pattinatrice azzurra e due volte medaglia d'oro. «Sono davvero felice e onorata...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stramilano, 53 anni di corsa e di storia

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Buongiorno a tutti. Sono alla ricerca di due pettorali per la 21k Stramilano del 3 maggio. Cambio pettorale possibile entro il 22 aprile. Grazie a tutti per la collaborazione - facebook.com facebook