Faceva violentare la figlia di 8 anni e la filmava | donna di 53 anni e 71enne arrestati in Salento

Due persone sono state arrestate in Salento con l’accusa di aver sottoposto la figlia di 8 anni a ripetuti abusi sessuali per diversi mesi. L'uomo, di 71 anni, e la madre, di 53 anni, sono accusati di aver coinvolto la bambina in atti sessuali e di aver filmato le violenze, creando materiale pedopornografico. Le autorità hanno avviato le indagini e eseguito le perquisizioni.