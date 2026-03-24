Faceva violentare la figlia di 8 anni e la filmava | donna di 53 anni e 71enne arrestati in Salento
Due persone sono state arrestate in Salento con l’accusa di aver sottoposto la figlia di 8 anni a ripetuti abusi sessuali per diversi mesi. L'uomo, di 71 anni, e la madre, di 53 anni, sono accusati di aver coinvolto la bambina in atti sessuali e di aver filmato le violenze, creando materiale pedopornografico. Le autorità hanno avviato le indagini e eseguito le perquisizioni.
Secondo l’accusa, i due per mesi avrebbero costretto la bambina di 8 anni a subire abusi sessuali da parte dell'uomo, ai quali la madre avrebbe partecipato attivamente filmando la scena per produrre materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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