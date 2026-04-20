RunDonato tra sport e solidarietà | la carica di 1.500 corridori

La gara podistica RunDonato ha visto la partecipazione di circa 1.500 corridori, tra appassionati e volontari. Le strade si sono riempite di magliette di diversi colori, creando un’atmosfera vibrante e vivace. L’evento si è svolto come ogni anno, attirando persone di tutte le età e favorendo momenti di socializzazione e aggregazione. La manifestazione si svolge in un clima di solidarietà e partecipazione comunitaria.

Un fiume di magliette colorate, e anche quest’anno la gara podistica RunDonato si è confermata un’occasione d’incontro e socialità. Migliaia le persone che hanno partecipato, ieri mattina, alla tradizionale iniziativa primaverile promossa dal Comune di San Donato con partenza alle 10 da via Caviaga e possibilità di scelta fra tre percorsi diversi: quello più impegnativo, di 10 chilometri, quello intermedio di 5, e la RunDonatina, che è pensata per i bambini e si snoda sul percorso di un miglio. È rimasta in agenda, come sempre, anche la Camminata del cuore, per le famiglie e le persone di ogni età. Per quanto riguarda il circuito dei 10...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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