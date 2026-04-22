La Giunta regionale ha approvato lunedì uno stralcio che riguarda la tratta D lunga dell’autostrada Pedemontana. La decisione prevede che la regione non realizzerà più questa parte dell’opera. La delibera ufficiale conferma la rinuncia alla costruzione di questa tratta, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui passaggi successivi. La scelta si inserisce nel quadro delle decisioni prese dall’ente regionale in merito alle infrastrutture.

Regione Lombardia ha deciso di non realizzare la Tratta D Lunga dell’autostrada Pedemontana. Lo stralcio è stato formalizzato nella delibera approvata lunedì dalla Giunta regionale. Una svolta di non poco conto perché sono 21 i Comuni risparmiati dall’asfalto e perché si tratta di una modifica sostanziale al tracciato: la D lunga, infatti, avrebbe dovuto unire il vimercatese, quindi la provincia di Monza e Brianza, alla provincia di Bergamo. Ora, per effetto del combinato disposto dallo stralcio di questa tratta e dall’approvazione del progetto della Tratta D Breve, il collegamento tra vimercatese e bergamasca è saltato. La D Breve si fermerà a Vimercate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stralcio approvato dalla Giunta. Regione rinuncia alla tratta D Lunga dell’autostrada Pedemontana

Notizie correlate

Pedemontana, 21 Comuni esclusi dalla tratta “D lunga”: quali sono e cosa cambiaMilano, 20 aprile 2026 – Scatta l’eliminazione della “tratta D” storica dell’autostrada Pedemontana per 21 Comuni della Lombardia.

Leggi anche: Pedemontana, la Regione dice addio alla Tratta D (ma non a quella breve)

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Stralcio approvato dalla Giunta. Regione rinuncia alla tratta D Lunga dell’autostrada Pedemontana; Siena: scuola primaria Colleverde a San Miniato, giunta approva il progetto per il primo stralcio della riqualificazione; Scuola primaria Colleverde a San Miniato, ok in giunta al progetto per il primo stralcio della riqualificazione; Scuola Colleverde, via alla riqualificazione: approvato il primo stralcio da 700mila euro.

Stralcio approvato dalla Giunta. Regione rinuncia alla tratta D Lunga dell’autostrada PedemontanaVentuno Comuni saranno risparmiati dall’asfalto e dall’impatto ambientale della nuova arteria. Resta valido il progetto della D Breve, ma salta il collegamento tra il vimercatese e la Bergamasca. ilgiorno.it

Approvato un emendamento presentato da De Luca (M5S) al ddl stralcio sanità facebook