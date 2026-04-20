Il 20 aprile 2026 segna l'inizio della sostituzione della tratta D dell’autostrada Pedemontana, che riguarda 21 Comuni della Lombardia. Questa modifica comporta l’esclusione di questi territori dalla tratta storica, con impatti che riguardano il collegamento e la viabilità locale. La decisione interessa specificamente questa porzione dell’autostrada, lasciando invariata altre parti del percorso. Il cambiamento riguarda quindi un’area significativa della rete stradale regionale.

Milano, 20 aprile 2026 – Scatta l’eliminazione della “tratta D” storica dell’autostrada Pedemontana per 21 Comuni della Lombardia. La modifica è stata approvata oggi dalla giunta di Regione Lombardia con un adeguamento del Piano Territoriale Regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi di concerto con l'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi. A seguito di questa decisione, i Comuni interessati non saranno più tenuti a inserire nei propri Pgt il corridoio di salvaguardia urbanistica legato alla tratta non confermata, semplificando così il quadro pianificatorio. Un...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pedemontana, 21 Comuni esclusi dalla tratta “D lunga”: quali sono e cosa cambia

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