Pedemontana la Regione dice addio alla Tratta D ma non a quella breve

La Regione Lombardia ha deciso di abbandonare la costruzione della Tratta D del progetto Pedemontana, mentre la Tratta D-Breve rimane in programma. La decisione riguarda la versione storica della tratta, che successivamente è stata soggetta a una revisione e ha suscitato molte critiche da parte dei Comuni del Vimercatese. Questi ultimi hanno presentato ricorso al Tribunale contro le modifiche apportate al progetto originario.

La Regione Lombardia straccia la Tratta D di Pedemontana. Addio alla Tratta D storica, quella che poi ha visto una “revisione” da parte di Pedemontana partorendo quella Tratta D-Breve al centro di numerose critiche e che hanno portato i Comuni del Vimercatese a far ricorso al Tribunale.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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