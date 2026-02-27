**Milano | cordoglio Meloni ' vicinanza a famiglie delle vittime e a città' **

Il 27 febbraio, a Milano, si è verificato un grave incidente che ha causato vittime. Il Presidente del Consiglio ha espresso vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte e alla città. La notizia ha suscitato solidarietà a livello nazionale, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e raccogliere gli elementi necessari alle indagini.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano. A titolo personale e a nome dell'intero Governo, manifesta la propria vicinanza alle famiglie delle vittime, esprime solidarietà alla città di Milano e rivolge un sentito augurio di pronta e completa guarigione ai feriti. Si legge in una nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

