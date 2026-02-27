**Milano | cordoglio Meloni ' vicinanza a famiglie delle vittime e a città' **

Il 27 febbraio, a Milano, si è verificato un grave incidente che ha causato vittime. Il Presidente del Consiglio ha espresso vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte e alla città. La notizia ha suscitato solidarietà a livello nazionale, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e raccogliere gli elementi necessari alle indagini.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano. A titolo personale e a nome dell'intero Governo, manifesta la propria vicinanza alle famiglie delle vittime, esprime solidarietà alla città di Milano e rivolge un sentito augurio di pronta e completa guarigione ai feriti. Si legge in una nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Milano: cordoglio Meloni, 'vicinanza a famiglie delle vittime e a città'** Leggi anche: Strage Crans, Meloni: cordoglio e vicinanza Governo italiano a familiari vittime Svizzera: Schlein, 'profondo cordoglio, vicinanza alle famiglie coinvolte'Roma, 1 gen (Adnkronos) - “Voglio esprimere a nome mio e di tutto il Partito Democratico il più profondo cordoglio per le vittime dell'incendio e le... Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Da Meloni a Schillaci, la politica si stringe alla mamma del piccolo Domenico; L'addio a Domenico, cordoglio da tutta Italia: Eri come un nostro figlio; Fonti Chigi, stupore per Macron, da Meloni vicinanza ai francesi; L'Italia piange il piccolo Domenico: i messaggi di istituzioni, politici e sportivi. Meloni: L'Italia si stringe ai genitori di Domenico. Le autorità faranno piena luceNel frattempo Italia Viva chiede al ministro della Salute Orazio Schillaci di riferire in Parlamento: Un caso di malasanità vergognoso ... today.it Strage Crans, Meloni: cordoglio e vicinanza Governo italiano a familiari vittimeRoma, 2 gen. (askanews) - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha espresso a titolo personale e a nome del Governo, le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in ... notizie.tiscali.it Era titolare di Acconciature Elena Parrucchiera Olistica in via Milano, mamma di una ragazza di 17 anni: è morta improvvisamente per una polmonite fulminante. Il cordoglio è sceso, gelido, in tutto il paese - facebook.com facebook