Tram deraglia a Milano due morti e 50 feriti Meloni | vicinanza alle famiglie delle vittime Video

Un tram è deragliato nei pressi dei giardini Montanelli a Milano, causando la morte di due persone e il ferimento di altre 50. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto. La presidente del consiglio ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime. La linea del tram è stata temporaneamente sospesa.

AGI - Vicino ai giardini 'Montanelli' di Porta Venezia, uno dei parchi più amati dai milanesi per rilassarsi, il tram numero 9 deraglia "con la velocità di un missile", racconterà un testimone, e finisce dritto contro la vetrina di un ristorante giapponese aperto da poco in una zona dalla vivacissima vita notturna. Muoiono Abdou Karim Touré, senegalese di 57 anni senza dimora, alto e brizzolato, uno dei senza dimora volto familiare nella zona, e Ferdinando Favia, commerciante 60enne di Vigevano. Il primo era a bordo del tram e i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo con un massaggio cardiaco, il secondo camminava quando... 🔗 Leggi su Agi.it

