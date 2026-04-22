Strage di Monreale | Schifani al fianco delle famiglie per giustizia

Mercoledì 22 aprile 2026, nella sala Mattarella di Palazzo d’Orleans, si è svolto un incontro tra Renato Schifani e i familiari delle tre vittime della strage di Monreale. L’evento ha rappresentato un momento di commemorazione e confronto, con la presenza del presidente del Senato che ha ascoltato le testimonianze e portato il suo sostegno alle famiglie. La riunione si è svolta in un clima di commozione e rispetto, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

A Palazzo d’Orleans, la sala Mattarella ha ospitato mercoledì 22 aprile 2026 un incontro carico di dolore e memoria, dove Renato Schifani ha accolto i familiari delle tre vittime della strage di Monreale. A quasi dodici mesi dal tragico evento del 27 aprile 2025, che portò alla morte dei giovani Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, il Presidente della Regione ha voluto offrire un momento di vicinanza diretta alle famiglie colpite da quello che è stato definito un omicidio atroce e privo di senso. La delegazione dei parenti, arrivata a Palermo per questo appuntamento istituzionale, comprendeva figure centrali nel percorso di....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strage di Monreale: Schifani al fianco delle famiglie per giustizia Notizie correlate Strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittime: «Affettuosa vicinanza alle famiglie»«Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell’intera Regione, al... Un anno dopo la strage di Monreale, Schifani incontra a Palazzo d'Orleans le famiglie delle vittime“Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell'intera Regione, al... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: VIDEO | Rigenerazione Zen, in arrivo 21 opere strategiche e il tram: Non si dirà più scendo a Palermo; Strage di Monreale, le iniziative per l’anniversario del triplice omicidio. Strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittimeAd accompagnare la delegazione il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e Marco Messina, presidente ... livesicilia.it Strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittime: Vicino a tutti loroA quasi un anno dalla strage di Monreale, Schifani riceve le famiglie delle tre vittime: cordoglio della Regione, vicinanza e costituzione di parte civile nel processo. lasicilia.it Strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittime: «Affettuosa vicinanza alle famiglie» «Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell'intera Regione, al grave lutto che ha col facebook Il presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani, ha incontrato oggi a #Palermo, a Palazzo d'Orleans i familiari dei tre ragazzi, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, vittime della strage di #Monreale. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf x.com