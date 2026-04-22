Strade e marciapiedi | parte a maggio il ripristino delle situazioni più critiche

A partire da maggio, prenderanno il via lavori di ripristino su alcune strade e marciapiedi della città. L’intervento riguarda le zone più deteriorate e mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, che ha approvato una variazione di bilancio lo scorso 20 aprile per finanziare il piano di interventi. I lavori si svolgeranno nel corso della stagione estiva.

Con l'arrivo della bella stagione, la città si rifà il look. E’ un grande piano per rendere più confortevoli le vie e i marciapiedi dei quartieri di tutta la città, quello che l’amministrazione comunale ha messo a punto grazie anche alla variazione di bilancio approvata lunedì 20 aprile in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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