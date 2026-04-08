Sono iniziati questa mattina i lavori di riparazione sulla strada provinciale, danneggiata dai cantieri dell’alta velocità. Le operazioni riguardano il ripristino del manto stradale e si svolgono lungo un tratto specifico dell’arteria. Le autorità hanno comunicato che le attività dureranno alcuni giorni e coinvolgono le squadre di manutenzione. La strada resterà chiusa al traffico durante le operazioni di intervento.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono cominciati oggi i lavori di ricostruzione e ripristino del manto stradale sulla provinciale n. 27 in territorio di Apice (vedi foto). Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, che ha espresso la sua soddisfazione per l’intervento che viene realizzato a cura di Fs Engineering per conto di Rete Ferroviaria Italiana. I lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp 27, infatti, fanno parte di un pacchetto di interventi a farsi anche sulle Strade provinciali n. 30, n. 31, n. 32, n. 33 e n. 34 attrarversanti i territori di Apice e di Sant’Arcangelo Trimonte anch’esse danneggiate nel corso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavori di ripristino delle strade provinciali danneggiate dai cantieri dell’Altà Velocità

Lavori alle strade provinciali: "Al via i cantieri per l’intervalliva"Strade provinciali sotto la lente di ingrandimento da parte dell’amministrazione comunale di Corridonia, che sta attenzionando alcune opere di...

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In #FiPiLi, per lavori di manutenzione dei sensori del sistema di monitoraggio traffico sulle strade regionali dal #13aprile al #24aprile in orario 22-6: - senso unico alternato sulla rampa di uscita nel tratto a doppio senso di circolazione dello svincolo di Empol x.com