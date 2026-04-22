Un nuovo progetto racconta le storie di donne, uomini e comunità che hanno vissuto la rinascita di luoghi abbandonati. Attraverso testimonianze e immagini, si parla di come alcuni individui abbiano deciso di riqualificare spazi lasciati nel tempo. Si evidenzia anche il desiderio di garantire un futuro migliore ai propri figli, come nel caso di chi ha acquistato una casa vicina con questa intenzione.

Quando hai figli è impossibile non immaginare quale sarà il loro futuro. C’è chi compra la casa dei vicini pensando che, magari 25 anni dopo, ci andrà a vivere il proprio figlio o la propria figlia. Chi fin dal primo vagito del nascituro mette sul conto corrente (o, all’epoca dei nostri nonni, nel libretto postale) il denaro necessario a pagare l’università o, comunque, le spese del futuro e chi, invece, si guarda sconsolato attorno e pensa (e alle volte, con coraggio, addirittura dice): tanto qui non resterà, di sicuro andrà da qualche altra parte del mondo. La verità vera è che. nessuno può saperlo. Io stesso, che mai avrei immaginato di farlo, sono stato il primo fra noi figli a lasciare il nido e ad andare a vivere a centinaia di chilometri da casa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Storie di donne, uomini e comunità’: uno splendido viaggio sulla rinascita dei luoghi abbandonati

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