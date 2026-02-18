Alla scoperta di Bosco Farneto | viaggio tra le storie di uno dei luoghi più amati dai triestini

Bosco Farneto ha attirato l’attenzione dei triestini perché rappresenta uno dei punti verdi più frequentati, soprattutto dopo che le recenti piogge hanno reso il suo paesaggio ancora più rigoglioso. La rassegna “Sentieri urbani” riprende con una nuova tappa, dedicata alle storie di questo bosco, tra passeggiate e racconti. La visita guidata, organizzata dalla Biblioteca civica “Attilio Hortis”, permette ai partecipanti di scoprire curiosità e aneddoti legati a questo angolo di natura, spesso nascosto tra i quartieri della città.

Il secondo appuntamento, in programma venerdì 20 febbraio alle ore 17.30 alla Biblioteca civica A. Hortis (via Madonna del Mare, 13 – secondo piano), sarà dedicato al Bosco del Farneto: un luogo di confine tra il "mondo urbano" che abitiamo ogni giorno e il "mondo naturale". Il Farneto è uno spazio da sempre intrecciato con i fatti che hanno segnato la vita di Trieste, eppure ancora poco conosciuto da molti cittadini. Attraverso immagini e racconti, ripercorreremo i principali eventi che ne hanno scandito la storia - le distruzioni e le rinascite - insieme alle peculiarità naturalistiche che lo rendono oggi un patrimonio prezioso, ricco di biodiversità.