Sanità i rilievi della Corte dei conti preoccupano | intervengono i sindacati

La Corte dei conti ha sollevato nuovi dubbi sulle liste d’attesa negli ospedali di Ferrara. I sindacati, tra cui Cgil, Cisl e Uil, non hanno perso tempo e hanno subito preso posizione, chiedendo interventi concreti per migliorare la situazione. La questione rischia di diventare un nuovo fronte di protesta nel settore sanitario locale.

Le recenti analisi della Corte dei conti sulla situazione delle liste d'attesa a Ferrara pongono interrogativi che i sindacati, in particolare Cgil, Cisl e Uil non hanno ignorato. "Al di là dei numeri e dei rilievi tecnici - dichiarano -, ciò che ci sta a cuore è l'impatto reale che queste difficoltà hanno sulla vita quotidiana dei cittadini e delle famiglie del nostro territorio". "Osserviamo con crescente preoccupazione - proseguono - come il ricorso alla libera professione a pagamento stia diventando per molti non una libera scelta, ma una necessità legata ai tempi troppo lunghi del servizio pubblico.

