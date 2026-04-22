Stiamo ancora cercando il nostro “Third place”, un luogo che elimini gerarchie e regole rigide, dove poter essere semplicemente noi stesse. È uno spazio che consideriamo una safe zone, un ambiente in cui ci piace creare connessioni autentiche con le amiche. Questo concetto rappresenta un punto di riferimento per sentirsi libere e condividere momenti senza pressioni o aspettative.

Un posto dove non esistono gerarchie, regole rigide e dove poter essere noi stesse. Il Third place è la nostra safe zone, dove ci piace creare connessioni autentiche con le amiche. È essenziale per la socializzazione lontana dalla performance. Il problema? Lo stiamo ancora cercando. Cos’è il Third place e perché ci manca davvero. Se ci fermassimo a riflettere sulla nostra routine, riusciremmo a trovare un “Third place”? Un Central Perk o MacLaren’s Pub 2.0. La casa è il primo luogo, dove si vive la propria quotidianità e l’intimità familiare. Il secondo è il lavoro, in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo. Il Third place, o terzo luogo, è uno spazio in cui non esistono gerarchie e regole formali, in cui siamo liberi di socializzare in uno spazio informale e accogliente.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stiamo ancora cercando il nostro “Third place”

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