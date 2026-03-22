Estra si trova in difficoltà contro Torino, con due uscite forzate di Buva e Campogrande durante la partita. La squadra sta tentando di trovare il giocatore giusto da aggiungere al roster per completare la formazione. La rosa sta lavorando per costruire un gruppo più stabile e pronto a rispondere alle esigenze della partita. La situazione resta in evoluzione mentre si cercano soluzioni rapide.

Due uscite, Buva e Campogrande, la ricerca del giocatore giusto da inserire nel roster, l’idea di costruire un gruppo. Tanti gli obiettivi della società in questo momento. Coach Pete Strobl prima della sfida di oggi contro Torino (Lumosquare ore 18) fa il punto della situazione su tutti i temi in ballo in casa Estra. "Il nostro obiettivo – dice Strobl – è quello di crescere diventare una cosa sola e sfruttare al meglio le capacità dei singoli giocatori che abbiamo a disposizione. Il giocatore che stiamo cercando non è un segreto, cerchiamo un elemento che ci porti atletismo perché una squadra per essere coesa e variegata ha bisogno di tanti aspetti, un grande difensore, un grande tiratore ed anche un grande atleta che è ciò che stiamo cercando e speriamo che si possa trovare il primo possibile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Estra in emergenza contro Torino. Strobl: "Stiamo cercando soluzioni"

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