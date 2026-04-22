Negli ultimi giorni si è parlato molto del volto di Stefano De Martino, in particolare del suo naso. Le immagini che mostrano il prima e il dopo hanno alimentato discussioni tra i fan e gli osservatori di gossip. Non ci sono conferme ufficiali riguardo a interventi di chirurgia estetica, ma l'attenzione sul suo aspetto continua a essere alta. La questione ha attirato l’interesse di chi segue da vicino la vita pubblica del conduttore.

Tutti parlano del naso di Stefano De Martino. Il conduttore si è sottoposto a qualche ritocchino estetico? Stefano De Martino si è rifatto il naso? Sono tanti i fans che nel corso del tempo hanno cercato di capire a quali ritocchini si sia sottoposto il conduttore, che ha sempre ammesso di avere un buon rapporto con la chirurgia estetica. Stefano De Martino è il conduttore del momento e i telespettatori lo amano. Bello, simpatico, educato e di grande talento, è riuscito fin da subito a conquistare il cuore del pubblico. La sua bellezza non passa inosservata, ma per essere così l’ex ballerino si sarebbe sottoposto a qualche ritocchino estetico.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Stefano De Martino è rifatto? Ecco perchè parlano tutti del suo naso: il prima e dopo

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