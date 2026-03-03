Ho comprato tutte le enciclopedie che parlano del festival Sto pedalando | Stefano De Martino già a lavoro per Sanremo

Stefano De Martino ha annunciato di aver acquistato tutte le enciclopedie sul festival di Sanremo e di essere già impegnato nel lavoro. Ha raccontato di essere arrivato all'Ariston in modo inaspettato, sedendosi subito, e di aver avuto un primo contatto con Carlo, che gli ha mostrato un atteggiamento affettuoso e paterno. La sua presenza si lega alla preparazione per l’evento musicale.

“Sono arrivato all'Ariston in maniera rocambolesca e mi sono seduto. Poi quando Carlo si è avvicinato, un po' il suo sguardo paterno, un po' l'affetto dell'Ariston, mi ha preso alla sprovvista. Colgo l'occasione per ringraziare la Rai, ma soprattutto Carlo. Questo gesto di generosità lo porterò per sempre nel cuore con affetto e parla molto del professionista che è, ma soprattutto dell'uomo eccezionale che è. È stato molto bello. Sto iniziando a pedalare, questa è la fase più interessante perchè è quella di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano del festival di Sanremo: è interessantissimo perchè in questi 76 anni c'è proprio uno spaccato d'Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

“Sto già pedalando e studiando per Sanremo 2027. Ci sono molte cose da fare. Il gesto di Carlo Conti lo terrò sempre nel cuore”: così Stefano De Martino al Tg1Stefano De Martino è apparso in diretta al Tg1 per parlare di come si sta preparando per il Festival di Sanremo 2027 nei panni di conduttore e...

