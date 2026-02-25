Appalti pubblici Anac | indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta individuazione del contratto collettivo in gara
Con il Comunicato del Presidente n. 2, approvato dal Consiglio il 10 febbraio 2026, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) interviene sulla corretta identificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) da indicare negli atti di gara. Il documento nasce – come precisa la stessa Autorità – a seguito di numerose segnalazioni e richieste di chiarimento da parte delle stazioni appaltanti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
