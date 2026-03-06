L’appello di Ance Caserta | Ora un piano casa post Pnrr

L’Ance Caserta ha lanciato un appello rivolto alle autorità per creare un piano casa che segua il termine del Pnrr. Il settore edile nella provincia, che negli ultimi anni ha registrato un trend positivo, si trova ora di fronte a un possibile arresto. La richiesta è quella di avviare una pianificazione chiara e condivisa per il futuro immediato.

Tempo di lettura: 2 minuti Il comparto dell'edilizia in provincia di Caserta, dopo anni di crescita, rischia lo stop, la parola d'ordine non può quindi che essere programmazione ed è giunto il momento di pianificare il dopo Pnrr. È l'alert lanciato da Ance Caserta sulla scorta del bilancio di settore 2025. Dai dati elaborati dall'associazione dei costruttori casertani, – fa sapere un comunicato – sulla base della massa salariale e del numero di aziende attive, il 2025 ha fatto registrare un -2% in volume di investimenti. Il 2025 si conferma, dunque, un anno complesso, ma di sostanziale tenuta per il comparto edilizio, tuttavia, lo scenario che si profila con la fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei bonus fiscali impone una riflessione seria e immediata sul futuro del settore.